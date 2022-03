Campeã europeia Itália e campeã sul-americana Argentina disputam troféu em junho

A campeã europeia Itália e a campeã sul-americana Argentina vão defrontar-se em 1 de junho em Wembley, Inglaterra, 29 anos depois da última vez que detentores dos títulos de futebol destas confederações se encontraram.

Segundo o site oficial da UEFA, a derradeira edição de um encontro do género ocorreu em 1993, com a mesma Argentina, ainda com o astro Diego Armando Maradona, a bater a Dinamarca, no desempate por penáltis.

A primeira edição do troféu realizou-se em 1985, com o título a ser conquistado pela França, diante do Uruguai.

Em 2021, a Itália conquistou o Euro'2020, ao vencer na final a anfitriã Inglaterra por 3-2 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, enquanto a Argentina venceu a Copa América, 28 anos depois, ao bater na final o também anfitrião Brasil por 1-0, com um golo do ex-benfiquista Ángel Di María.