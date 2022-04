Olympiacos, de Pedro Martins, soma segundo empate consecutivo com golo português

O português João Carvalho marcou hoje o golo do Olympiacos, treinado por Pedro Martins, no empate 1-1 dos bicampeões gregos de futebol com o AEK de Atenas, na terceira jornada da fase de apuramento do campeão da liga helénica.

A equipa do técnico lusa Pedro Martins, que procura o terceiro título consecutivo, somou o segundo empate seguido, num jogo em que João Carvalho inaugurou o marcador, aos 30 minutos, e Szymanski, apontou para os visitantes, aos 43.

Apesar de ter somado o segundo jogo sem vencer, o Olympiacos conseguiu aumentar a vantagem pontual para o segundo classificado, o PAOK, que hoje perdeu por 2-1 no terreno do Panathinaikos.

Após a terceira de 10 jornadas da fase decisiva, o bicampeão Olympiacos tem 70 pontos, mais 11 do que o PAOK, segundo, e mais 22 do que o adversário de hoje, que é terceiro.