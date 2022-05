Seattle Sounders torna-se primeira equipa norte-americana campeã da CONCACAF

O Seattle Sounders tornou-se na quarta-feira a primeira equipa norte-americana a conquistar a Liga dos Campeões da CONCACAF, ao vencer por 3-0 na receção aos mexicanos do Pumas, na segunda mão da final.

Depois do empate 2-2 na Cidade do México, há uma semana, a equipa de Seattle inaugurou o marcador perto do intervalo, aos 45 minutos, por intermédio do avançado peruano Raul Ruidíaz, que aumentou a vantagem dos anfitriões, aos 80.

O médio uruguaio Nicolás Lodeiro, autor dos dois golos dos norte-americanos na primeira mão, ambos de grande penalidade, fechou a contagem aos 88 minutos, tendo sido substituído já em período de compensação pelo colombiano Fredy Montero, antigo jogador do Sporting.

O Seattle Sounders triunfou onde quatro equipas da Liga Norte-americana de Futebol (MLS) fracassaram - Real Salt Lake (2011), Montreal (2015), Toronto FC (2018) e Los Angeles FC (2020) -, apesar de dois clubes dos Estados Unidos terem conquistado a Taça dos Campeões, antecessora da Liga dos Campeões: DC United (1998) e LA Galaxy (2000).