José Peseiro sofre segunda derrota em dois jogos como selecionador da Nigéria

O treinador português José Peseiro sofreu na quinta-feira a segunda derrota como selecionador da Nigéria, em igual número de jogos disputados, ao perder 1-0 com o Equador, em encontro particular realizado na cidade norte-americana de Harrison.

Um golo marcado logo aos três minutos pelo defesa Pervis Estupinan foi suficiente para a seleção sul-americana se impor à congénere africana, que tinha perdido o primeiro jogo sob o comando de José Peseiro, perante o México, por 2-1, no domingo, também nos Estados Unidos.

O defesa Chidozie, que esta época esteve emprestado pelo Boavista aos turcos do Alanyaspor, foi titular na equipa nigeriana, enquanto o avançado Gonzalo Plata, jogador do Sporting, mas que alinhou por empréstimo nos espanhóis do Valladolid, foi suplente utilizado no Equador.

José Peseiro, de 62 anos, foi anunciado como selecionador da Nigéria em dezembro de 2021, mas apenas assumiu a função em maio deste ano, depois de ter anteriormente orientado a seleção da Venezuela, na qual obteve uma vitória em 10 jogos.