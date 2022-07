Ricardo Soares estreia-se com nulo na liga do Egito no comando do Al Ahly

O técnico português Ricardo Soares estreou-se esta terça-feira no campeonato egípcio de futebol, no comando do Al Ahly, com um nulo no terreno do El Gouna, em jogo em atraso da nona jornada da competição.

Após a estreia absoluta com o Al Ahly na Taça do Egito, no triunfo por 2-0 sobre o Petrojet, que valeu o apuramento para a final, Soares ficou a 'zero' no campo do 14.º classificado do campeonato e continua na perseguição ao Zamalek, de Jesualdo Ferreira, que segue na liderança.

A equipa do antigo técnico do Gil Vicente segue no terceiro posto com 45 pontos, com menos dois jogos, a seis do Zamalek.