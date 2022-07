Sturgeon ajuda Raków a vencer

No jogo que marcou o arranque da liga polaca, o Raków bateu o Warta Poznan por 1-0. Sem Miguel Luís e Pedro Vieira nas opções, Fábio Sturgeon foi lançado aos 67 minutos e foi já com o avançado português de 28 anos em campo que Vladislavs Gutkovskis (71’) apontou o golo que garantiu a vitória ao Raków.

No outro duelo do dia, o central luso Diogo Verdasca não saiu do banco do Slask Wroclaw, que empatou sem golos na visita ao Zaglebie Lubin. Hoje o campeão Lech Poznan, dos portugueses Joel Pereira, Afonso Sousa, Pedro Rebocho e João Amaral, recebe o Stal Mielec.