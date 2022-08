Pepa e Nuno Espírito Santo estreiam-se com triunfos no campeonato saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Tai, treinado pelo português Pepa, e o Al-Ittihad, do compatriota Nuno Espírito Santo, iniciaram esta sexta-feira o campeonato saudita de futebol com triunfos diante de Al-Ettifaq (3-1) e Al Adalh (3-0), respetivamente.



Em Dammam, o congolês Guy Mbenza abriu o marcador, logo aos seis minutos, com a resposta do adversário a acontecer por intermédio de Mohammed Al Kuwaykibi, aos 22.

No segundo tempo, o suplente utilizado Al Qunaian garantiu, aos 66, os três primeiros pontos para a equipa de Pepa.

À mesma hora, o Al-Ittihad marcou igualmente cedo no encontro da primeira ronda, aos 15 minutos, por Ahmed Sharahili, mas o conforto no resultado só chegou já em cima do minuto 90, quando Haroune Camara fez o 2-0, antes de Hamdan Al Shammari (90+5) fechar a contagem.

Na quinta-feira, o luso Pedro Emanuel, ao leme do Al Khaleej, começou da pior maneira a campanha no campeonato, com uma derrota caseira, na receção ao campeão Al Hilal, por 2-0.