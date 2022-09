León, de Renato Paiva, sofre nova derrota no campeonato mexicano

O León, treinado pelo português Renato Paiva, foi na sexta-feira derrotado pelo Necaxa por 3-2, em jogo da 12.ª jornada do campeonato mexicano, somando a quinta derrota nos últimos seis jogos na competição.

A jogara em casa, o Necaxa já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de Gimenez, aos 34, Batista, aos 45, e um autogolo de Rodolfo Cota, aos 45+3. A equipa de Renato Paiva ainda reagiu na segunda parte, com um bis de Davila, aos 90' e 90'+1, mas foi incapaz de dar a volta ao resultado.

Com a quinta derrota nos últimos seis jogos, o León está no 13.º lugar, com 12 pontos, enquanto o Necaxa é sétimo, com 17. Na frente da classificação está o Monterrey, com 24.