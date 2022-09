Songo continua a reforçar liderança do Moçambola

A União Desportiva do Songo voltou a reforçar a liderança do Moçambola e já tem mais 11 pontos do que o segundo classificado, após a 12ª jornada que se iniciou no sábado e terminou na segunda-feira.A equipa recebeu e venceu o segundo classificado, campeão em título, Black Bulls, por 3-0, numa altura em que faltam 10 jornadas para o final da época.

O Black Bulls, treinado pelo português Inácio Soares, tem um jogo em atraso em relação ao líder e poderá tentar reduzir a distância quando acertar calendário, nos próximos dias.

As outras duas equipas que perseguiam o Songo também perderam pontos: o Costa do Sol cedeu um empate em casa com o Vilankulo, enquanto o Ferroviário de Maputo foi derrotado na cidade da Beira por 2-1.

O terceiro classificado passou assim a ser o Ferroviário de Nampula, equipa da província mais populosa do país, que na última época terminou a prova no 10º lugar, mas que este ano se tem intrometido entre os lugares do pódio.

Resultados da 12ª jornada

Costa do Sol - Vilankulo, 1-1

Ferroviário da Beira - Ferroviário de Maputo, 2-1

Matchedje de Mocuba - Liga Desportiva de Maputo, 2-2

Songo - Black Bulls, 3-0

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Nacala, 2-0

Incomáti - Ferroviário de Lichinga, 1-0

Classificação

1. Songo, 32

2. Black Bulls, 21 (menos um jogo)

3. Ferroviário de Nampula, 20

4. Costa do Sol, 19 (menos um jogo)

5. Ferroviário de Maputo, 18

6. Ferroviário de Lichinga, 17 (menos um jogo)

7. Ferroviário da Beira, 16 (menos um jogo)

8. Ferroviário de Nacala, 13

9. Vilankulo, 13

10. Incomáti, 10

11. Liga Desportiva de Maputo, 7

12. Matchedje, 7

Programa da 13.ª jornada

- Sábado, 1 out:

Ferroviário de Nacala - Matchedje de Mocuba

- Domingo, 2 out:

Black Bulls - Ferroviário da Beira

Ferroviário de Maputo - Incomáti

Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Nampula

Liga Desportiva de Maputo - Costa do Sol

Vilankulo - Songo