Club Brugge, adversário do Benfica na Champions, empata na Liga belga

O Club Brugge, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou esta segunda-feira (1-1) na receção ao Leuven, em jogo da 18.ª jornada da Liga belga, e pode ficar ainda mais longe da revalidação do título.

Os anfitriões inauguraram o marcador aos 44 minutos, através de uma grande penalidade concretizada pelo espanhol Jutgla, mas os visitantes igualaram aos 90+4, por intermédio de Nsingi, fixando um resultado que mantém o Club Brugge no quarto lugar, a 12 pontos do líder Genk e com mais um jogo realizado.

O Benfica, líder destacado da I Liga portuguesa, defronta o Club Brugge em 15 de fevereiro de 2023, na Bélgica, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebendo o tricampeão belga em 07 de março, em Lisboa.