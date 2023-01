Fábio Silva vai representar o PSV por empréstimo do Wolverhampton

Fábio Silva, avançado de 20 anos, vai representar o PSV Eindhoven, atual terceiro classificado da Liga holandesa, até final da temporada por empréstimo do Wolverhampton, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes.

Silva, formado no FC Porto e ligado aos wolves desde 2020/21, passou a primeira metade da época no Anderlecht, da Bélgica, tendo assinado 11 golos em 32 jogos.

De acordo com a imprensa desportiva belga, o internacional sub-21 português terá abandonado o emblema de Bruxelas, depois de uma primeira metade de temporada como titular, devido a problemas com o treinador Brian Riemer.

Nas suas duas primeiras temporadas no Molineux, Fábio Silva fez parte do plantel do Wolverhampton e até teve bastante utilização (62 jogos e quatro golos), mas acabou dispensado no início de 2022/23 pelo técnico Bruno Lage, que, entretanto, foi rendido no comando pelo espanhol Julen Lopetegui (antigo treinador do FC Porto).

No mesmo comunicado, os clubes anunciaram o regresso do lateral holandês Ki-Jana Hoever ao Wolverhampton, depois de ter sido pouco utilizado na sua cedência ao PSV.