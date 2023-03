IFAB afasta uso de cronómetro

A International Board (IFAB) descartou a possibilidade de instituir o uso do cronómetro e das paragens de tempo no futebol profissional.O órgão que define as regras oficiais do desporto rei reuniu ontem em Londres e decidiu não avançar com a adoção da regra que pretendia combater o desperdício de tempo quando a bola não está em jogo, com o presidente da FIFA Gianni Ifantino a justificar a decisão: "As regras já estão preparados para a situação de perda de tempo. Basta aplicá-las de forma consistente." Igualmente descartada foi a ideia de "substituições temporárias" em caso de concussão.