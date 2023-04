PSV impõe-se frente ao Ajax

Com o Feyenoord distanciado – após bater (3-1) o Utrecht leva oito pontos de avanço a quatro jornadas do fim –, o clássico PSV-Ajax revestia-se de capital importância na luta pela Champions. Num jogo que esteve interrompido devido ao lançamento de objetos para o relvado, um bis de Luuk de Jong (13’ e 78’) e um penálti de Xavi Simons (54’) deram a vitória (3-0) à equipa de Fábio Silva (entrou aos 86’), agora isolada no 2º lugar, com mais três pontos do que o Ajax.