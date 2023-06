Claudio Caniggia vai a julgamento

Claudio Caniggia, antigo avançado do Benfica, vai ser julgado por suspeita de agressão sexual à ex-companheira Mariana Nannis. Os factos ocorreram em 2018 e, cinco anos depois, o Tribunal Supremo de Justiça da Argentina considera haver motivos para o caso ir a julgamento, depois de analisar a queixa apresentada. De acordo com a imprensa argentina, o ex-futebolista de 56 anos arrisca uma pena entre seis e 15 anos de prisão. O tribunal considerou que Caniggia deve aguardar o desenrolar do caso em liberdade, mas o advogado da vítima já mostrou a intenção de pedir a detenção imediata do ex-jogador.