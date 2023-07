Académica do Mindelo e Palmeira do Sal reeditam final do campeonato em Cabo Verde

A Académica do Mindelo e a Palmeira do Sal garantiram presença na final do campeonato nacional em Cabo Verde, reeditando a decisão do ano passado, ganha pelos estudantes da ilha de São Vicente.

Depois de um empate a duas bolas na primeira mão, há uma semana em São Vicente, a Académica do Mindelo foi à ilha do Fogo carimbar o passaporte para a final, após vencer o Vulcânico por 6--3.

No Estádio de São Lourenço, até foi o Vulcânico a marcar primeiro, logo no primeiro minuto, por Sata, mas a partir daí só deu a Académica, que chegou ao intervalo a vencer por 4-1, com golos de Lela, Gogol, Tony e Peky.

Na segunda parte, o Vulcânico ainda reduziu para 4-3, com dois golos de Luizin, mas numa tarde com chuva de golos, os campeões nacionais rapidamente voltaram a marcar, e mais dois golos, por intermédio de Larry e Tchukin.

O adversário da Académica na final vai ser a Palmeira do Sal, que foi ao Mindelo bater o Mindelense por 2-1, também depois de um empate (2-2) na primeira mão das meias-finais, em jogo disputado na ilha do Sal.

No Estádio Adérito Sena, foi a Palmeira a marcar primeiro, logo no primeiro minuto da segunda parte, por intermédio de Ponta, com o Mindelense a empatar aos 90'+2, por Calú, na marcação de uma grande penalidade.

Entretanto, quatro minutos depois, a Palmeira 'gelou' o Adérito Sena, com um golo olímpico de Boy, de canto direto, que valeu a passagem para a grande decisão da maior prova de clubes em Cabo Verde.

A final será em 8 de julho, na ilha do Maio, numa reedição da decisão do ano passado, em que a Académica do Mindelo venceu a Palmeira do Sal por 1-0.