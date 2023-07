Académica do Mindelo procura sexto título e Palmeira do Sal o primeiro em Cabo Verde

A Académica do Mindelo, campeão nacional, procura revalidar o título em Cabo Verde, e alcançar o sexto troféu na sua história, enquanto a Palmeira do Sal busca o primeiro, na final do campeonato que se disputa no sábado.

A decisão da principal competição de clubes em Cabo Verde é a reedição da final do ano passado, ganha pela Académica do Mindelo na ilha da Boa Vista, mas que este ano será disputada na ilha do Maio.

A Académica do Mindelo, que está no campeonato nacional como vencedor da prova no ano passado - já que o Mindelense foi o campeão regional em São Vicente - procura revalidar o título e juntar esses dois troféus aos restantes quatro conquistados em 1953, 1964, 1967 e 1989.

No ano passado, os estudantes do Mindelo venceram a Palmeira por 1-0, conquistando o campeonato pela quinta vez na sua história, após chegarem à final 15 anos depois.

Em caso de vitória, a Micá fará a dobradinha, já que há duas semanas conquistou a taça de Cabo Verde, vencendo precisamente uma equipa do Maio, o Barreirense, e tendo eliminado a Palmeira nas meias-finais.

Já para a Palmeira do Sal, esta será a segunda vez que chega à final da maior prova de clubes em Cabo Verde e procura este ano, mais uma vez, fazer história com o seu primeiro troféu de campeão nacional.

A final será jogada no sábado, às 15h30 locais (mais duas horas em Lisboa), no Estádio Dau d´Segunda.