Giménez feliz no Feyenoord

O internacional mexicano Santiago Giménez era o preferido do Benfica para reforçar o ataque, mas a hipótese esfumou-se com as exigências dos campeões holandeses (na ordem dos 50 M€), que acabaram por renovar com o jogador até 2027. "Estou a viver o meu sonho neste momento e estou mais do que ansioso pela próxima temporada e por novos desafios", afirmou Giménez, de 22 anos. Igualmente satisfeito ficou o pai, Christian. "Estou incrivelmente feliz por ele ficar no Feyenoord. É o clube do coração dele e agora também é o meu. Havia muito interesse nele, mas sempre disse: ‘Fica, tu encaixas cá’", sublinhou.