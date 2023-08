Leonardo Jardim arranca com um triunfo

Leonardo Jardim estreou-se em jogos oficiais ao leme do Al Rayyan com um triunfo (1-0) sobre o Al Markhiya na 1ª jornada da liga do Qatar. Com o ex-V. Guimarães André Amaro a titular, o técnico luso viu Rodrigo (ex-Leeds... com passagem pelo Benfica) assistir Roger Guedes para o golo (30’) que derrotou a equipa de João Teixeira e Rochinha.

Já o Al Gharafa, de Pedro Martins, empatou (4-4) com o Qatar SC. O ex-FC Porto Brahimi festejou aos 90’+7... mas a equipa do técnico luso consentiu o empate aos 90’+11.