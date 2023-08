Ferroviário da Beira sobe à liderança do Moçambola após jogo emotivo

O Ferroviário da Beira ascendeu este domingo à liderança do campeonato moçambicano de futebol, ao marcar o golo da vitória frente ao Costa do Sol (2-1) no último minuto da partida da 15.ª jornada.

A equipa do Ferroviário da Beira vencia o jogo em casa desde os 16 minutos, com um golo de Maré, quando, perante a iminente subida ao primeiro lugar, a dois minutos do final do tempo de compensação, o Costa do Sol empatou, gelando o 'caldeirão'.

Contudo, um minuto depois, Abass (90'+8) carimbou o segundo golo do Ferroviário da Beira, a vitória da equipa de Sofala e a subida ao primeiro lugar do Moçambola.

No sábado, o Black Bulls, então líder do campeonato, manteve a onda de maus resultados e, depois da derrota na jornada anterior, não foi além de um empate em casa (0-0) frente ao Ferroviário de Quelimane, o que lhe valeu a perda da primeiro lugar.

A 15.ª jornada arrancou na terça-feira com o empate (0-0) entre o União Desportiva do Songo e o Ferroviário de Maputo.

A equipa do Songo recebeu hoje e bateu (1-0) o Green Mamba, de eSwatini, no Estádio Nacional do Zimpeto, em partida a contar para a primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos, estando o segundo jogo agendado para daqui a uma semana, no mesmo estádio.

Resultados da 15.ª jornada do campeonato moçambicano de futebol:



- Terça-feira, 15 ago:

União Desportiva do Songo - Ferroviário de Maputo, 0-0.

- Sábado, 19 ago:

Baía de Pemba - Ferroviário de Nacala, 1-0.

Black Bulls - Ferroviário de Quelimane, 0-0.

- Domingo, 20 ago:

Associação Desportiva de Vilankulo - Ferroviário de Lichinga, 4-2,

Ferroviário de Nampula - Matchedje de Maputo, 3-1.

Ferroviário da Beira - Costa do Sol, 2-1.

Classificação:

1. Clube Ferroviário da Beira, 29 pontos

2. Black Bulls, 28

3. Associação Desportiva do Songo, 24

4. Costa do Sol, 23

5. Clube Ferroviário de Maputo, 22

6. Ferroviário de Lichinga, 21

7. Vilankulo, 20

8. Ferroviário de Nampula, 20

9. Ferroviário de Nacala, 18

10. Baía de Pemba, 16

11. Ferroviário de Quelimane, 13

12. Matchedje, 10