Antony desconvocado da seleção brasileira após acusação de agressões à ex-namorada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou esta segunda-feira a desconvocação do jogador do Manchester United Antony para jogos contra Bolívia e Peru devido à acusação de agressões à sua ex-namorada.

"Em função dos factos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira", indicou a CBF, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para substituir Antony nos jogos para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2026.

O portal de notícia UOL divulgou hoje mensagens trocadas entre Antony e a DJ Gabriela Cavallin, a sua ex-namorada, onde se demonstra ameaças e intimidações pelo jogador brasileiro e ainda um pedido de "perdão" por agressões físicas feitas anteriormente.

O UOL divulgou ainda fotografias vídeos, nos quais a DJ Gabriela Cavallin mostra ferimentos alegadamente causados pelo jogar de 23 anos do Manchester United.

O jogador está a ser Investigado pela Polícia Civil de São Paulo e também em Inglaterra.

Em junho, a DJ Gabriela Cavallin já tinha registado um Boletim de Ocorrência contra Antony por violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

"A única coisa que ela quer é que, por tudo o que ela passou, que ele seja punido. Confio muito na apuração da Polícia Civil e aguardo que ele seja processado pelos crimes que cometeu" afirmou o advogado Daniel Bialski, que representa Gabriela, em declarações ao portal Ge, da Globo.

O jogador reagiu às denuncias feitas pelo portal UOL hoje, escrevendo nas suas redes sociais que "as acusações e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas" demonstram que é inocente das acusações feitas

"Minha relação com a sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física", disse, acrescentando estar à "disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário" e que confia "que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre" a sua inocência.