Skriniar pede eficácia no momento de finalizar

Milan Skriniar, capitão da Eslováquia, assume que a sua seleção precisará de ser eficaz para marcar à equipa das quinas, algo que ainda ninguém conseguiu neste apuramento.

"Portugal tem um excelente registo e queremos pelo menos um golo para estragá-lo. Mas para isso temos de aproveitar as oportunidades que criarmos, o que não aconteceu em nossa casa", disse o central de 28 anos, que joga no PSG, aludindo ao triunfo luso (1-0) em Bratislava a 8 de setembro.

Outro dos craques mais conhecidos da Eslováquia é Stanislav Lobotka. O médio do Nápoles antecipa dificuldades mas crê que será possível surpreender o "favorito" e repete a receita do capitão: eficácia. "Os portugueses têm uma força enorme, jogam em casa e os adeptos vão impulsioná-los. Temos que capitalizar as nossas oportunidades e aproveitar ao máximo", considerou.

O selecionador Francesco Calzona tem nesta altura todo o grupo à disposição.