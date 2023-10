Antuérpia volta a perder na Bélgica após desaire na 'Champions' com FC Porto

O Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, perdeu na visita ao Club Brugge, por 2-1, em jogo que 'atira' o campeão belga para o sétimo lugar e a poder descer ainda mais.

Depois de goleado em casa pelo FC Porto na quarta-feira (4-1), o Antuérpia voltou este domingo a não estar bem e somou a sua terceira derrota consecutiva, em jogo decidido para o Club Brugge já nos últimos minutos.

Do lado dos da casa marcaram Jutgla, aos 45 minutos, e Vanaken, aos 90, este a dar a vitória ao Club Brugge depois de Ilenikhena ainda ter igualado, aos 72.

O Antuérpia, que no grupo H da 'Champions' é quarto classificado, com zero pontos, visita o FC Porto, segundo, com seis, em 07 de novembro, numa quarta jornada em que do mesmo grupo o Shakhtar Donetsk recebe o Barcelona.