Pyramids de Jaime Pacheco perde em casa para a Liga dos Campeões Africanos

Os egípcios do Pyramids, treinados pelo português Jaime Pacheco, perderam esta terça-feira na receção aos sul-africanos do Mamelodi Sundows por 1-0, na quarta jornada do grupo A da Liga dos Campeões africana de futebol.

O único golo da partida foi marcado pelo médio sul-africano Teboho Mokoena, logo aos 17 minutos, na sequência de uma assistência do brasileiro Lucas Costa.

A derrota de hoje não compromete o apuramento do Pyramids, mas deixa tudo em aberto para as duas últimas jornadas do grupo, que contou com outra partida hoje, na qual os congoleses do Mazembe receberem e vencerem o Nouhadhibou, da Mauritânia, por 1-0.

O grupo A é liderado pelo Mazembe, com sete pontos, seguido do Mamelodi Sundows, também com sete, do Nouadhibou, com quatro, e do Pyramids, também com quatro.