Tomané decide jogo entre dois primeiros e destaca APOEL na liderança no Chipre

O avançado português Tomané decidiu este sábado o embate entre os dois primeiros do campeonato cipriota, ao marcar o golo da vitória caseira do líder APOEL sobre o Anorthosis (1-0), em embate a 18.ª jornada.

Tomané, que tem sido suplente no conjunto de Nicósia, entrou apenas aos 81 minutos e faturou aos 89, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes colombiano Ivan Arboleda.

Com o golo, o primeiro na prova, do avançado luso, ex-jogador de Vitória de Guimarães, Arouca ou Tondela, o APOEL, que vinha de um empate a dois no reduto do Apollon, passou a somar 42 pontos, contra 37' do Anorthosis.

A equipa de Larnaca pode ser ultrapassada no segundo lugar por Omonia e Paphos.