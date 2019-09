50 olheiros no Salzburgo-Genk para ver... Haland

Erling Haland pode dizer pouco ao comum dos mortais, mas é um nome a reter no futuro. O avançado norueguês, de apenas 19 anos, totaliza14 golos em oito jogos pelo Salzburgo e promete tornar-se um caso sério do panorama europeu do futebol. Se dúvidas existissem, o encontro entre a equipa austríaca e os belgas do Gent - a contar para o Grupo E da Liga dos Campeões - vai ser observado por... 50 olheiros! Os emblemas europeus não querem perder de vista as pérolas destas duas equipas, mas Haland vai centrar grande parte das atenções.





O goleador norueguês, que no passado mês de janeiro trocou o Molde pelo Salzburgo, já tinha sido notícia aquando do último Campeonato do Mundo, por ter marcado nove golos na partida frente às Honduras. Agora, tem uma média de quase dois golos por jogo e já totaliza três hat tricks e três assistências pelo emblema austríaco.