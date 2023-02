Jota foi titular na goleada do Celtic no terreno do St. Johnstone, por 4-1, e contribuiu com classe para um dos golos da formação visitante. Aos 37 minutos, o extremo português assistiu Aaron Mooy de forma incrível para aquele que viria a ser o terceiro dos católicos, que lideram o campeonato escocês com nove pontos de vantagem para o Rangers, segundo classificado.O primeiro golo do Celtic surgiu de um autogolo de Andy Considine (13'), com Kyogo Furuhashi (22') e David Turnbull (90'+3) a também faturarem. Pelo meio, Drey Wrigt ainda reduziu para o St. Johnstone (25').