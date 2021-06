À atenção de Portugal: Alemanha não passa do empate diante da Dinamarca

Segunda adversária de Portugal no Euro'2020, a Alemanha não passou de um empate a um golo diante da Dinamarca, numa partida de preparação realizada na Áustria entre duas equipas que dentro de duas semanas estarão em ação na fase final do torneio continental. Esta partida, refira-se, ficou marcada pelo retorno, dois anos depois, de Thomas Muller e Mats Hummels aos jogos da Mannschaft.





Privada dos jogadores do Chelsea que estiveram na final da Champions, mas também de Leon Goretzka, a Alemanha esteve longe de convencer, apesar de até ter sido a primeira equipa a marcar, por intermédio de Florian Neuhaus, a 47'. O problema foi que a Dinamarca conseguiu reagir e chegaria mesmo à igualdade aos 70', com um golo de Poulsen, após um brilhante passe de Eriksen. A Alemanha ainda ameaçou o segundo, mas o disparo de Müller foi ao poste.A Alemanha tem mais um jogo de preparação antes do arranque do Europeu, defrontando na segunda-feira a Letónia. Uma semana depois, a 15, inicia a sua caminhada num duelo de titãs diante da França.: Manuel Neuer; Matthias Ginter, Niklas Sule, Mats Hummels; Lukas Klostermann (Koch 60'), Joshua Kimmich, Florian Neuhaus, Robin Gosens (Gunter 79'); Leroy Sane (Hofmann 86'), Thomas Muller, Serge Gnabry (Volland 79')