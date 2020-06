À atenção de Portugal: TAD rejeita recursos de clubes suíços

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou os recursos de Yverdon e Rapperswil-Jona, primeiro e segundo classificados do terceiro escalão da Suíça, que protestaram a conclusão da prova sem subidas nem descidas. O Yverdon queria ser promovido, enquanto o Rapperswil-Jona esperava que a competição fosse retomado, algo que foi liminarmente rejeitado pelo TAD.





Trata-se de uma notícia ao cuidado do futebol português também, uma vez que o Feirense já anunciou a intenção de recorrer ao TAD para protestar a conclusão da 2.ª Liga, tal como o Cova da Piedade e o Casa Pia. Por outro lado, os seis clubes do Campeonato de Portugal que não puderam disputar o playoff também falaram sobre essa hipótese.Refira-se que o acórdão do TAD sobre a decisão tomada em relação ao futebol suíço destaca que os juízes do organismo consideraram que o comité central da Federação Suíça de Futebol têm competência para tomar a decisão que foi contestada.