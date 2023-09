À atenção de Sporting e Benfica: Sturm Graz e Salzburgo empatam antes de confrontos europeus

Sturm Graz e Salzburgo, adversários na próxima semana de Sporting e Benfica na Liga Europa e na Liga dos Campeões, respetivamente, empataram este sábado a 2-2 na Liga austríaca.

As duas equipas, separadas por apenas dois pontos na frente da classificação, com o Salzburgo a ter 19 e o Sturm Graz 17, não foram além de um empate nesta sétima jornada, mantendo, assim, a diferença.

O decacampeão Salzburgo esteve a vencer por 1-0, com golo do central Samson Baidoo, aos 40 minutos, mas o Sturm Graz deu a volta ao marcador, com golos do médio georgiano Otar Kiteishvili, aos 53', e do avançado Sarkaria, aos 63'.

O Salzburgo, que é campeão há 10 épocas consecutivas, a primeira da série em 2013/14 sob o comando do atual treinador do Benfica, Roger Schmidt, voltou a marcar, numa grande penalidade apontada pelo avançado maliano Sekou Coita, aos 73'.

Na Liga dos Campeões, o Salzburgo visita na quarta-feira o Benfica, em jogo da primeira jornada do Grupo D, do qual também fazem parte Real Sociedad e Inter Milão, que se defrontam em San Sebastian.

O Sturm Graz recebe na quinta-feira o Sporting, também na primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, e no qual a Atalanta joga em casa com os polacos do Rakow.