À atenção do Benfica: Ajax vence e é líder provisório na Holanda

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, venceu este domingo por 2-0 no terreno do Feyenord, em jogo da 17.ª jornada da liga holandesa, e assumiu provisoriamente a liderança da prova.

Um autogolo do defesa argentino Marcos Senesi, aos 44 minutos, e uma grande penalidade convertida por Tadic, aos 79', garantiram o triunfo do Ajax, que subiu ao topo da tabela, com 39 pontos, mais dois do que o PSV Eindhoven, que ainda hoje defronta o Waalwijk.

O Ajax, que na fase de grupos da Champions somou dois triunfos sobre o Sporting (5-1 e 4-2), visita o Benfica em 23 de fevereiro e recebe os encarnados em 15 de março para os 'oitavos' da principal competição europeia de clubes.