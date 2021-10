À atenção do Benfica: Dinamo Kiev goleia e mantém liderança na Ucrânia

O Dinamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, manteve este sábado os três pontos de vantagem na liderança do campeonato ucraniano, depois de golear no campo do Lviv, por 4-1, na 11.ª jornada.

No terreno do antepenúltimo classificado da prova, o atual campeão ucraniano até chegou a estar em desvantagem, quando o croata Cirjak marcou de grande penalidade para o Lviv, aos 35 minutos, mas ainda antes do intervalo o Dinamo deu a volta, por Buyalskyy e Tsygankov, aos 38' e 45'+1, respetivamente.

Na segunda parte, Garmash, com um bis, aos 58 e 83 minutos, consumou a goleada e manteve a equipa de Kiev com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Shakhtar Donetsk, que na sexta-feira goleou em casa o Zorya, por 6-1.

O Dinamo Kiev é rival do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões.