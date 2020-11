À atenção do Benfica: Glasgow Rangers goleia Hamilton por 8-0

O Rangers, adversário do Benfica no grupo D da Liga Europa de futebol, goleou este domingo na receção ao Hamilton, último classificado, por 8-0, na 14ª jornada da 1.ª Liga escocesa, e mantém uma confortável liderança.

No verdadeiro festival de golos houve três jogadores a bisarem, o médio nigeriano Joe Arribo (aos 19 e 36 minutos), o médio inglês Kemar Roofe (aos 18 e 54) e o seu compatriota e lateral direito James Tavernier (65, de penálti, e 69). Os restantes golos foram marcados pelo canadiano Scott Arfield, aos 16 minutos, e pelo médio inglês Brandon Barker, aos 62.

Com esta goleada, o Rangers segue confortavelmente na liderança com 38 pontos, seguido do rival Celtic, com 29 (menos dois jogos), e do Aberdeen, com 26 (também com menos dois jogos).

A equipa escocesa integra o grupo D da Liga Europa com o Benfica, o Lech Poznan, da Polónia, e o Standard Liége, da Bélgica, com escoceses e portugueses a partilharem a liderança do grupo com sete pontos, seguidos dos polacos, com três, e dos belgas, ainda sem qualquer ponto.