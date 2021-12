À atenção do Benfica: jogador do Ajax quebrou recorde de Leo Messi

Ainda com mais dois jogos para disputar até final de 2021, Dusan Tadic já entrou para a história do futebol, ao tornar-se no jogador com mais assistências num ano civil. O jogador do Ajax totaliza até ao momento 37 passes certeiros desde 1 de janeiro, tendo superado um recorde que pertencia a Leo Messi, que em 2011 fez 36 assistências quando ainda estava no Barcelona. E o registo ainda pode aumentar, já que o médio sérvio de 33 anos ainda tem mais duas partidas para disputar em 2021, diante de Feyenoord e Fortuna Sittard (este domingo e quarta-feira, respetivamente).Dados que merecem a atenção especial do Benfica, que terá pela frente o Ajax nos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Ainda assim note-se que a Champions não é propriamente o palco predileto para as assistências do sérvio, já que até ao momento tem apenas uma e curiosamente não foi diante do Sporting, uma equipa à qual o Ajax marcou 9 golos.