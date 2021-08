À atenção do Benfica: PSV goleia Ajax e conquista Supertaça holandesa

Possível adversário do Benfica no playoff de acesso à Liga dos Campeões Champions, o PSV conquistou a Supertaça da Holanda com uma goleada (4-0) sobre o Ajax na Johan Cruijff Arena.





Com o português Bruma a suplente não utilizado, o conjunto de Eindhoven ergueu o troféu pela 12.ª vez na sua história (recorde da prova), graças aos golos de Madueke (2), Vertessen e Mario Götze.Recorde-se que o PSV venceu em casa os dinamarquess do Midtjylland, por 3-0, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions. A formação holandesa está, por isso, bem encaminhada para chegar ao playoff, onde irá medir forças com o vencedor da eliminatória entre Benfica e Spartak Moscovo - encarnados venceram por 2-0 na 1.ª mão, na Rússia.