À atenção do Benfica: Salzburgo regressa às vitórias na Liga austríaca

O Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, regressou este sábado às vitórias no campeonato austríaco, ao bater em casa o Altach, por 3-0, em encontro da 12.ª jornada, primeira da segunda volta da prova.

Na Red Bull Arena, os decacampeões em título superiorizaram-se com golos do bósnio Amar Dedic (44 minutos), do dinamarquês Maurits Kjaergaard (46') e do costa-marfinense Karim Konaté (59'), reagindo à derrota sofrida na receção ao LASK Linz (0-1), na ronda anterior, que já tinha sido antecedida de um empate na visita ao Austria Klagenfurt (2-2).

O Salzburgo está no segundo lugar da prova, com 26 pontos, e ficou à condição a um do líder Sturm Graz, que receberá o Áustria Viena no domingo e acompanha o Sporting no Grupo D da Liga Europa, bem como os italianos da Atalanta e o campeão polaco Raków.

Já o clube detido pela companhia de bebidas energéticas Red Bull é rival do Benfica no Grupo D da Champions, em conjunto com os italianos do Inter Milão e os espanhóis da Real Sociedad, e foi à Luz vencer na jornada inicial (2-0), em 20 de setembro, estando o reencontro com os campeões portugueses agendado para 12 de dezembro, na Áustria.