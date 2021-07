À atenção do Benfica: Spartak Moscovo perde na jornada inaugural da liga russa

O Spartak Moscovo, adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, começou a liga russa com uma derrota no tereno do Rubin Kazan (1-0). O único golo da partida foi apontado por Ilya Samoshnikov aos 49 minutos.





Rui Vitória começou assim com o pé esquerdo o seu trajeto pelo clube de Moscovo no que toca a jogos oficiais, isto depois de três goleadas nos últimos três jogos de preparação. Antes da receção ao Benfica, marcada para 4 de agosto, o Spartak irá ainda jogar no terreno do Krylya Sovetov, também para a liga russa.Veja AQUI como jogou o Spartak.