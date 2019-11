À atenção do Benfica: Zenit vence Rubin Kazan e reforça liderança na Rússia

O Zenit São Petersburgo, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, reforçou este sábado a liderança do campeonato russo, ao vencer no terreno do Rubin Kazan, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada.

Azmoun, aos oito minutos, deu vantagem aos campeões russos, Markov, aos 66, igualou para os anfitriões e Dzyuba, aos 79, com o seu 10.º golo na prova, deu a vitória aos comandados de Sergei Semak.

Com este triunfo, o Zenit São Petersburgo soma 39 pontos, mais cinco do que o Lokomotiv Moscovo, que, na sexta-feira, com Éder no 'onze' inicial, venceu na visita ao Tambov, por 3-2.

O Zenit joga em Lisboa no próximo dia 10 de dezembro, em jogo da sexta jornada da fase de grupos da 'Champions', depois de ter batido o Benfica em casa, por 3-1.

Os encarnados ocupam o quarto e último lugar da 'poule', com três pontos, menos um do que os russos, terceiros classificados.