À atenção do Benfica: Zenit vence Spartak Moscovo e distancia-se na frente do campeonato

Um autogolo de Kutepov deu este domingo a vitória ao Zenit diante do Spartak Moscovo, em jogo da 18.ª jornada do campeonato russo, no qual a equipa de São Petersburgo reforçou a liderança.

Mesmo a expulsão de Ozdoev, por acumulação de amarelos, não impediu a vitória do Zenit, que lidera o campeonato com 42 pontos, mais oito do que o Lokomotiv de Moscovo, que perdeu em casa com o Dínamo Moscovo (2-1).

O triunfo nasceu de um lance caricato, com o guarda-redes do Spartak Moscovo a defender uma bola para a frente e esta a ser devolvida à baliza, depois de bater no central Kutepov.

A formação de São Petersburgo defronta o Benfica no Estádio da Luz na sexta e última jornada do grupo G da Liga dos Campeões, em 10 de dezembro.

O Benfica, com quatro pontos, está eliminado dos oitavos de final, mas tenta garantir a terceira posição, que lhe permitirá ser relegado para a Liga Europa, num grupo que já apurou Leipzig (dez pontos), e que tem na luta Zenit (sete) e Lyon (sete).