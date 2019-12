À atenção do FC Porto: Feyenoord vence e está no grupo dos quintos na Holanda

O Feyenoord, último adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga Europa, venceu este domingo o Zwolle, por 1-0, na 15.ª jornada do campeonato holandês.

O avançado Steven Berghuis marcou, aos 23 minutos, com um desvio na área, o único tento da partida, que deixa a equipa no trio de quintos classificados, com 24 pontos, a distantes 17 pontos do líder Ajax, que tem seis de avanço para o AZ Alkmaar.

FC Porto e Feyenoord defrontam-se em 12 de dezembro no estádio do Dragão, num encontro em que os dragões avançam na Liga Europa em caso de vitória.

O Rangers, que joga em casa na ronda final, lidera o grupo G com oito pontos, mais um do que FC Porto e Young Boys, enquanto o Feyenoord tem cinco.