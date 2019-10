À atenção do FC Porto: Jaap Stam deixa comando técnico do Feyenoord

O holandês Jaap Stam renunciou ao cargo de treinador do Feyenoord, adversário do FC Porto na Liga Europa de futebol, considerando que "não foi uma decisão fácil", anunciou esta segunda-feira o clube da Liga holandesa.





"Não foi uma decisão fácil e já tinha pensado na possibilidade de sair há algum tempo. A minha conclusão é que é o melhor para os jogadores, para o clube e para mim próprio", pode ler-se no site oficial da equipa em que atua o central português Edgar Ié.Stam, de 47 anos, que chegou ao clube de Roterdão no início da atual temporada, deixa a equipa no 12.º lugar da 'Eredivisie', com 14 pontos, enquanto no grupo G da Liga Europa ocupa a quarta e última posição, com três pontos, menos um do que o FC Porto e os escoceses do Rangers, ambos com quatro. O Young Boys, da Suíça, lidera isolado, com seis.