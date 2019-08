À atenção do FC Porto: Krasnodar vence e sobe provisoriamente ao 2.º lugar na Rússia

O Krasnodar, adversário do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, recebeu e venceu este sábado o Rubin Kazan, por 1-0, e subiu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato russo, na quinta jornada.O avançado Ignatjev fez o único golo da partida, aos 17 minutos, e deu vitória à formação da casa, que aguentou a vantagem até final, apesar de ter atuado com menos uma unidade a partir dos 45+2, por expulsão do médio dinamarquês Namli.Com este triunfo, o Krasnodar subiu à condição ao segundo lugar da liga russa com 10 pontos, menos três do que o líder e campeão Zenit São Petersburgo.A formação russa defronta na terça-feira o FC Porto, no Estádio do Dragão, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da 'Champions'. No primeiro duelo, a equipa portuguesa venceu por 1-0.