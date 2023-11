À atenção do FC Porto: Shakhtar Donetsk derrotado em casa pelo Dnipro

O Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, perdeu hoje em casa com o Dnipro-1, por 3-1, na 14.ª jornada da Liga ucraniana de futebol, que é liderada precisamente pela formação de Dnipro.

O Shakhtar Donetsk até se adiantou no marcador, logo aos cinco minutos, por intermédio do avançado Danylo Sikan, mas os forasteiros partiram para o ataque e chegaram à igualdade antes do intervalo (41) com um golo de Sarapiy.

A entrada forte do Dnipro-1 no segundo tempo resultou em dois golos de rajada, marcados por Gutsulyak e Lednev, aos 51 e aos 56, que selaram a vitória que lhes devolveu a liderança do campeonato ucraniano, com 30 pontos, mais um do que o segundo, Zhytomyr, e mais três do que Kryvbas.

Já o Shakhtar Donetsk, que visita o Dragão para a 'Champions' em dezembro, na sexta e última ronda do Grupo H, está no quarto posto, com 24 pontos.