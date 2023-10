À atenção do FC Porto: Shakhtar Donetsk goleia Cherkasy

O Shakthar Donetsk ganhou este sábado ao Cherkasy, por 3-0, com o avançado venezuelano Kevin Kelsy em grande plano, ao marcar dois golos após ser lançado em campo aos 75 minutos, na 11.ª ronda da Liga ucraniana.

Na Arena Lviv, no oeste da Ucrânia, o ponta de lança Danylo Sikan abriu a contagem aos 20 minutos, cedendo já na segunda parte o seu lugar a Kelsy, que aproveitou a oportunidade para bisar no encontro, com golos aos 84' e aos 90', fixando o resultado final.

Com a vitória, o campeão em título Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, segue no segundo lugar do campeonato com 21 pontos (tem ainda um jogo em atraso), a dois pontos do líder Kryvbas.

Por seu turno, o Cherkasy é 14.º classificado com nove pontos.