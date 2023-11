À atenção do FC Porto: Shakhtar vence Dínamo Kiev para a Liga ucraniana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, ganhou esta sexta-feira ao rival Dínamo Kiev, por 1-0, e subiu ao terceiro lugar da Liga ucraniana de futebol.

Na capital da Ucrânia, a equipa de Donetsk venceu graças ao golo de Zubkov, apontado aos 53 minutos do jogo da 13.ª jornada do campeonato.

A formação de Kiev dominou o jogo e até teve mais ocasiões, mas a experiência do Shakhtar pesou mais e acabou por render três pontos aos visitantes.

O Shakhtar Donetsk passa a ter 24 pontos, na terceira posição, a dois do líder Kryvbas mas com menos um jogo disputado. O segundo classificado é o Pollysia, com 25 pontos e também mais um jogo realizado.

O Dínamo Kiev continua em sétimo, com 16 pontos e dois jogos por acertar no calendário.

A equipa de Donetsk integra o Grupo H da Champions, ocupando, após três jornadas, o terceiro lugar, com três pontos, a seis do líder FC Barcelona e a três do FC Porto.