À atenção do FC Porto: Young Boys vence antes da receção aos dragões

O Young Boys, adversário do FC Porto na Liga Europa, venceu este domingo por 4-3 o Sion, na 15.ª jornada, e aumentou para quatro pontos a vantagem que detém para o Basileia na liderança do campeonato suíço.

O jogo teve dois hat-trick, pelo camaronês Jean Pierre Nsamé, aos 1, 3 e 29 minutos, para o Young Boys, e pelo suíço Pajtim Kasami, aos 22', 23' e 69', para o Sion, com o empate a 3-3 a ser desbloqueado pelo costa-marfinense Roger Assalé, aos 76'.

Tirando partido da derrota de sábado do segundo classificado Basileia em casa do Servette (5.º), por 2-0, o Young Boys consolidou a sua condição de líder e aumentou a vantagem de um para quatro pontos.

A formação suíça do Young Boys, que lidera o grupo G da Liga Europa, com sete pontos, recebe na quinta-feira o FC Porto, quarto posicionado, com quatro pontos, para a quinta e penúltima jornada.

No mesmo dia, os holandeses do Feyenoord, terceiros classificados do grupo G, com os mesmos quatro pontos do FC Porto, recebem os escoceses do Glasgow Rangers, segundos posicionados, com os mesmos sete pontos do Young Boys.