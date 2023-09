À atenção do Porto: Shakhtar Donetsk perde e tem liderança em risco

O Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, perdeu este sábado na receção ao Vorskla Poltava, por 2-1, na nona jornada da Liga ucraniana, e tem a liderança em risco.

A equipa do Vorskla abriu o marcador aos 22 minutos, pelo médio Oleksandr Skylar, na execução de um penálti, mas o Shakhtar restabeleceu a igualdade já na segunda parte, aos 57', pelo avançado Oleksandr Zubkov.

No entanto, a equipa visitante protagonizaria uma surpresa ao voltar para a frente de marcador aos 71 minutos, pelo médio Ivan Nesterenko, vantagem que segurou até final.

Com esta derrota caseira, o Shakhtar tem a liderança em risco, visto que uma vitória do Kryvbas na receção ao Rukh Lviv, no domingo, permitir-lhe-á ultrapassar a equipa de Donetsk e isolar-se em primeiro lugar.

O Shakhtar lidera com 18 pontos, seguido do Kryvbas, com 17, do Chronomorets Odessa e do Zhytomyr, ambos com 15, enquanto o Vorskla, com a vitória deste sábado, subiu ao sétimo lugar, com 12.

Na Liga dos Campeões, o Shakhtar integra o grupo H, juntamente com o FC Porto, que venceu a equipa ucraniana na primeira jornada, por 3-1, com os espanhóis do FC Barcelona e com os belgas do Antuérpia.