À atenção do Sp. Braga: Backa Topola travou histórico da Sérvia no arranque do campeonato

Arrancou, este fim-de-semana, o campeonato da Sérvia, com o Backa Topola, adversário do Sp. Braga na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a ter travado um dos históricos do futebol do país dos Balcãs, o Partizan de Belgrado.O Backa Topola impôs um empate a três bolas no jogo disputado este sábado, na jornada inaugural da Liga, sendo que só o conseguiu já nos últimos instantes do encontro, com um golo alcançado aos 90'+5, por Stojic.Antonic adiantou o Backa Topola aos 12', depois o Partizan deu a volta antes do intervalo e Dakovac restabeleceu a igualdade (2-2) nos descontos da primeira parte. Na etapa complementar, o emblema de Belgrado voltou a colocar-se na frente, com golo aos 79', mas Stojic viria então a selar o 3-3 final ao cair do pano.Este foi o onze do Backa Topola: Ilic na baliza; defesa a três com Calusic, Stojic e Antonic; meio-campo com Petrovic, Kuveljic, Dakovac, Cvetkovic e Stanic; na frente Pantovic e Jovanovic. Entraram ainda Radin, Rakonjac, Cirkovic e Mirchevski.Recorde-se que a 1.ª mão da eliminatória entre arsenalistas e sérvios está agendada para o próximo dia 8 de agosto, em Braga, ao passo que a 2.ª mão será uma semana depois, no dia 15, na Sérvia.