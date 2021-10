À atenção do Sp. Braga: Ludogorets goleia na Bulgária com a ajuda de Josué Sá

O central português Josué Sá deu este sábado início à goleada caseira do Ludogorets, adversário do Sporting do Braga na Liga Europa, sobre o Tsarsko Selo, por 4-0, na 11.ª jornada do campeonato búlgaro.

Na receção ao último classificado da prova, depois de uma primeira parte sem golos, Josué abriu o marcador para os campeões búlgaros, aos 57 minutos, seguindo-se golos do cipriota Sotiriou (66'), do brasileiro Santana (79') e de Despodov (87').

Tal como o antigo jogador do Vitória de Guimarães, Claude Gonçalves foi também titular na equipa da casa.

O Ludogorets lidera a liga búlgara com 24 pontos, mais três que o Botev Plovdiv, segundo com mais um jogo, e mais cinco que CSKA Sofia, terceiro com menos dois jogos.

Os campeões búlgaros são adversários do Sporting de Braga no Grupo F da Liga Europa e recebem os minhotos na quinta-feira, em Razgrad, na terceira jornada.