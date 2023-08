À atenção do Sp. Braga: Panathinaikos de onze renovado vence Volos por 3-0

O Panathinaikos derrotou o Volos, por 3-0, em jogo do campeonato grego disputado este sábado, em Atenas. A equipa de Ivan Jovanovic apresentou-se de cara lavada, com 7 novidades no onze por comparação com o jogo da passada quarta-feira, com o Sp. Braga.Cerin, Ioannidis e Verbic foram os autores dos três golos da equipa helénica, que vai receber o Sp. Braga na terça-feira, na 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Os minhotos venceram o primeiro duelo por 2-1.Ora, frente ao Volos, o Panathinaikos alinhou com: Brignoli; Kotsiras, Schenkeveld, Magnússon, Mladenovic; Ruben Pérez, Cerin, Bernard; Palacios, Verbic e Ioannidis. Brignoli, Magnússon, Pérez e Palacios foram os únicos a repetir a titularidade em relação ao jogo de Braga.