À atenção do Sp. Braga: Qarabag goleia na Taça do Azerbaijão

O Qarabag, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, ficou esta terça-feira praticamente apurado para as meias-finais da Taça do Azerbaijão com uma goleada por 7-1 no terreno do Sabah Baku.

Na primeira mão dos 'quartos', o brasileiro Juninho, antigo jogador de Chaves e Estoril, e o francês Zoubir foram as grandes figuras da partida, ao assinarem ambos um bis.

O Qarabag é rival do Sp. Braga no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.